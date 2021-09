L'almanach des régions. Edition 2020

Un almanach richement illustré pour découvrir les régions françaises. Les différentes thématiques de cet almanach s'articulent comme chaque année autour de la chronique phare de Jean-Pierre Pernaut, "La rubrique du 13 heures", qui vous propose un site exceptionnel méritant que l'on s'y attarde. Vous retrouverez aussi "Dicton", "Le jeu", "Le bon mot", "Mythes et légendes", "Comme on dit chez nous" et l'incontournable rubrique gastronomique chaque week-end. Et pour cette édition 2020, il y a comme toujours des nouvelles venues. Un peu d'"Histoire", pour ne pas oublier ; "Terroirs d'hier et d'aujourd'hui", pour partir à la découverte de métiers ou de savoir-faire ancestraux, des festivités et autres caractéristiques de la faune et de la flore locales ; "Souvenirs souvenirs" pour se remémorer des personnalités ou des moments hors du commun. Enfin, le jeu-concours organisé par Jean-Pierre Pernaut et qui a rencontré un franc succès l'année dernière méritait bien qu'on lui consacre une rubrique ; c'est chose faite avec "Les plus beaux marchés". Une façon ludique de découvrir les spécificités locales de notre pays.