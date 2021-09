Coffret La Casa de Papel, J'peux pas, j'ai Casa. La Casa de Papel, mes logins & mots de passe avec 1 mug

Prêt pour votre soirée série ! La Casa de Papel est votre série culte ? Vous êtes fan du Professeur, de Tokyo, Berlin, Denver et de leurs comparses de braquage ? Voici 1 mug collector de la série phénomène ! Avec, en plus, 1 petit carnet ultra-pratique pour noter vos codes secrets et ne plus jamais les oublier, ainsi que des conseils pour bien les choisir sans se faire pirater.