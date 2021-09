La Reine des Neiges. Coffret de 12 livres : L'anniversaire d'Olaf ; Le fantôme d'Arendelle ; Babysitting chez les trolls ; Le festival de la fin de l'hiver ; L'histoire du film + 6 coloriages

Un coffret cadeau de 12 livres à 10 ? pour les enfants de 3 ans et plus ! Dans ce coffret, retrouvez 6 livres d'histoires et 6 livres de coloriages autour de l'univers merveilleux de La Reine des Neiges. Contient les histoires : - La Reine des Neiges, L'histoire du film - Le fantôme d'Arendelle - Le festival de la fin de l'hiver - Olaf attend le printemps - L'anniversaire d'Olaf - Babysitting chez les trolls