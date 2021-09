Agatha Raisin enquête Tome 19 : La kermesse fatale

Agatha Raisin a le vent en poupe : les affaires s'accumulent, pas le temps de souffler. Tant mieux, elle a horreur du vide, et fait même des heures sup : elle vient d'accepter d'aider le pasteur d'un village voisin à promouvoir la kermesse de la paroisse. Il faut dire que l'organisateur, un certain George Selby, a le bon goût d'être veuf et... beau comme un dieu. C'est un succès : les visiteurs affluent au village. Mais la kermesse vire à l'hallucination lorsque l'on découvre que plusieurs échantillons de confiture ont été assaisonnés de LSD ! Bien que distraite par le charme du beau George, Agatha doit démasquer le coupable. Sans imaginer un instant que l'objet de ses fantasmes va peut-être lui faire vivre un mauvais trip...