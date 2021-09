Coffret La guillotine à saucisson. 20 recettes pour un apéro convivial. Faites sa fête au cochon ! Avec une guillotine à saucisson et un livre de recettes originales et variées

Pour des apéritifs réussis et 100 % bonne ambiance, offrez-vous la guillotine à saucisson ! Vous voulez faire sensation à l'heure de l'apéritif ? Sortez votre guillotine à saucisson et le tour est joué ! Et pour compléter vos assiettes de charcutailles " guillotinées " , piochez parmi 20 recettes faciles et fortes en saveur : roulés de jambon et fromage frais, nuggets de porc au sésame, cigares croustillants au boudin noir... Ajoutez une dose de bonne humeur et un peu de vin. Réussite assurée ! Dans ce coffret : - Une guillotine à saucisson : accessoire unique en son genre, elle vous permettra de trancher vos saucisses et saucissons en un clin d'oeil ! - Un livre de 20 recettes originales et variées.