La Reine des neiges II

Partez dans une toute nouvelle aventure avec Anna et Elsa ! La Reine des Neiges 2 dans un album grand format, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Des textes courts et faciles à lire, rythmés par des dialogues et des images en pleine page. Dès 3 ans. L'histoire : Trois ans après être devenue la Reine d'Arendelle, Elsa entend une mystérieuse voix... La jeune femme se demande si cela a un lien avec son passé et l'origine de ses pouvoirs. Pour trouver des réponses, Elsa, Anna, Kristoff, Olaf et Sven partent bien au-delà des portes d'Arendelle. Ensemble, ils vont entreprendre un voyage épique qui les transformera à jamais.