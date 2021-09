Organiseur familial Le Mémoniak. Edition 2019-2020

L'Organiseur Mémoniak vous propose une double-page par mois avec une grande case chaque jour pour noter toutes les activités des petits et des grands : foot, dentiste, déjeuner de famille ou soirée chez des copains, suivez tous les emplois du temps de la famille en un seul coup d'oeil et partagez les informations importantes ! Les 1 000 autocollants colorés et ludiques permettent de visualiser le mois entier d'un seul coup d'oeil et de faire participer petits et grands. Retrouvez aussi : - un bloc de listes de courses pour ne rien oublier, - une recette de cuisine chaque mois, - une grande pochette à soufflet pour y insérer tous vos papiers importants, - 10 aimants ultra-solides pour accrocher votre Mémoniak au frigo, - une ardoise effaçable pour que tous les membres de la famille puissent noter l'info du jour, - une pince métallique, - un stylo-feutre aimanté - des pages d'informations pratiques pour toute la famille : emploi du temps des enfants, calendrier des fruits et légumes, calendrier 2020. - En cadeau cette année : une frise du temps Montessori d'un mètre de long à accrocher au mur pour aider les enfants à se repérer dans le temps Calendrier sur 16 mois, de septembre 2019 à décembre 2020. Soyez vous-même solidaire en recyclant vos anciens produits Mémoniaks grâce au partenariat éco-responsable que nous avons développé avec l'association Cèdre. En savoir plus : www.cedre.info