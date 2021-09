Mieux manger toute l'année. Edition 2020

Retrouvez Laurent Mariotte avec un nouvel almanach pour toujours mieux manger tout au long de l'année 2020. Le plus populaire des journalistes culinaires vous propose ses recettes et conseils pour choisir des produits naturels, sains et de saison, adopter les bons réflexes de consommation et bien sûr mettre de la gourmandise dans sa cuisine ! Mieux manger toute l'année - millésime 2020 avec Laurent Mariotte c'est toujours 365 jours / 365 recettes, mais aussi des focus mois par mois sur les produits de saison, des astuces anti-gaspillages et infos santé, des coups de coeur et coups de gueule du journaliste. Onglet à la confiture d'échalote aigre-douce, atelier poulet rôti, dorade sauce vierge et purée de carottes, salade de bulots au paprika, cheesecake radis et chèvre frais, endives caramélisées à l'orange, cookies spéculoos chocolat, chaussons à la pomme... Le livre indispensable pour bien manger et se nourrir de produits sains, à dévorer sans modération !