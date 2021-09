Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Les cris du corps sont des messages de l'âme : élements de psycho-énergétique, Edition revue et augmentée

"Pour la médecine orientale, la maladie témoigne d'un obstacle à la réalisation du Chemin de Vie. La conscience exprime ainsi par des troubles énergétiques générateurs de maladie les entraves à son plein épanouissement. Il paraît donc logique de comprendre les mécanismes psychoénergétiques qui sous-tendent la maladie afin de retrouver l'état de santé. A ce titre, ce livre représente un parfait manuel pratique à l'usage de tous ceux qui cherchent les clés afin de décoder le langage du corps. A sa lecture, peut-être apprendrons-nous alors à ne plus voir la maladie comme le fait du hasard ou de la fatalité, mais comme un message de notre conscience, de notre être intérieur. Peut-être serons-nous capables de découvrir derrière telle souffrance une maladie 'créatrice', un moyen de progression dans notre évolution". Docteur Thierry Médynski Notre corps parle. Encore faut-il savoir l'entendre. Allergies, anorexie, boulimie, cancer, fièvre, gorge (maux de...), inflammations, kystes, lumbago, migraine, nez (maux de...), nodules, oreilles (maux d'...), poids (excès de), sciatique, spasmophilie, tumeurs, vertiges, yeux (maux d'...), etc. , sont le signe qu'à l'intérieur de nous des tensions plus profondes cherchent à s'exprimer... ... Ouvrez ce livre, et vous saurez pourquoi. Praticien et fondateur de l'Institut Français de Shiatsu, également auteur de plusieurs ouvrages (Dis-moi où tu as mal - Le Lexique, Dis-moi pourquoi cela m'arrive maintenant, Shiatsu fondamental en trois tomes, etc.), Michel Odoul nous transmet toute son expérience de la psychologie et du monde des énergies ainsi que sa confiance dans la vie.