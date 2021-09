Cultiver son jardin avec la lune. Edition 2020

Complet, inédit, indispensable Semaine par semaine, toutes les informations pour jardiner avec la lune : cycles lunaires, jours feuilles-fleurs-fruits-racines, constellations du zodiaque, avec le détail des travaux à réaliser (plantations, récoltes, taille, boutures, etc.). Un carnet météo à remplir jour après jour, une place pour les notes personnelles, ainsi que les saints à fêter et des dictons. Une introduction illustrée de schémas et de photographies pour comprendre l'influence de la lune et ses différents cycles (lune croissante-décroissante, lune montante-descendante). Tous les conseils pour jardiner plus écologique : associations de plantes, engrais naturels, compost, etc.