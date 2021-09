Dictionnaire insolite des Tontons flingueurs

Qui se cache derrière les sonates de Corelli ? Combien ont été payés les acteurs ? Pourquoi Adolphe Amédée Delafoy porte-t-il des gants ? Comment s'est tournée la surprise-partie ? Quelles scènes filmées ont été coupées au montage ? Que vient faire Louis XVI dans cette galère ? Combien y a-t-il de mots d'argot ? Qui est Frankie Mills ? ... A ces questions fondamentales, et à beaucoup d'autres, répond cet insolite mais exhaustif dictionnaire. Grâce à lui, on va enfin tout, mais alors vraiment TOUT savoir sur Les Tontons flingueurs. Basé sur des documents jamais dévoilés, des sources jusqu'alors inexploitées, des interviews inédites, illustré par des dizaines de photos rarissimes, ce livre fourmille de révélations et d'anecdotes, tout en conservant le ton décontracté et la dérision chers à Michel Audiard et à Georges Lautner. Plus qu'un voyage au coeur d'un univers truculent c'est une véritable redécouverte d'un film-culte qui, génération après génération, séduit de nouveaux spectateurs. On y côtoie Fernand, Raoul, Théo et tous les autres. On apprend à mieux les connaître, donc à mieux les apprécier. Aucun lieu, aucun acteur, aucun objet n'est laissé dans l'ombre. Toutes les références contenues dans les dialogues sont enfin expliquées. En bonus exclusif, une interview inédite de Georges Lautner entièrement consacrée aux coulisses du tournage. Un ouvrage qui dynamite façon puzzle tout ce que l'on pensait savoir sur les Tontons Flingueurs !