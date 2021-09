Fortnite battle royale. Guide de survie officiel

Domine Battle Royale ! Du gameplay de base aux manoeuvres les plus avancées, ce guide répertorie tous les trucs et astuces indispensables pour devenir l'ultime joueur. Découvre l'île, les différentes armes, les tactiques de combat, les guides de construction, les stratégies d'équipe, et plus encore ! Le guide complet de l'île : tous les endroits clés pour atterrir et trouver du butin, et des conseils pour se déplacer facilement sur l'île. Des tactiques de survie : tous les trucs pour tirer profit de la tempête, les meilleures astuces de construction en cas de problème, les moyens les plus efficaces de te fondre dans ton environnement. Des techniques de combat imbattable : des idées folles et créatives pour utiliser les éléments du jeu à ton avantage, que tu joues en solo ou en équipe. Un livre officiel d'Epic Games, les créateurs de FORTNITE, la PLUS GRANDE marque de jeu du monde.