Noël à Chambord

Un château immense et vide. Une forêt légendaire. Le rêve de la Renaissance, traversé par François Ier et Charles Quint. Le souvenir de Peau d'âne, des reines d'autrefois et d'une jolie comédienne. Depuis cinquante ans, la plus secrète des chasses. Celle que la caste des privilégiés du pouvoir se partage. Fusils à l'épaule, des sénateurs et députés, des ministres et des hommes d'affaires, quelques ambassadeurs, parfois des princes. Prêts à tout pour conserver ce privilège royal. Qu'est donc venu chercher à Chambord, en famille, le jeune président de la République, Emmanuel Macron ? Mêlant portraits, anecdotes, plongées historiques et confidences, Emilie Lanez nous raconte l'ancien et le nouveau monde. Un palais, le pouvoir, la mort. Et le plus intrigant des contes de Noël.