Agir et penser comme Dark Vador. Comment être plus heureux-euse tu apprendras

Dark Vador est souvent présenté comme l'expression ultime du mal. Stratège, mystérieux, manipulateur, puissant, rigide... Mais Dark Vador est surtout le personnage le plus charismatique de la saga Star Wars. Il crève l'écran, domine du casque et des épaules chaque épisode. Bref, il s'impose par sa personnalité, sa voix, son attitude. Et si Dark Vador devenait pour vous, une source d'inspiration au quotidien ? Et si grâce à lui, vous parveniez enfin à vous faire respecter, à défendre vos valeurs, à développer votre capital confiance. Dans les trente leçons proposées par Gwendal Fossois, vous allez découvrir que le pouvoir de la Force peut vous aider aisément dans votre quotidien. En famille, entre amis, ou au travail... Dark Vador va devenir au fil des pages votre meilleur coach ! Agir et penser comme Dark Vador, c'est se faire confiance, s'assumer et se libérer en considérant différemment le bien et le mal !