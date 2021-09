Dictionnaire amoureux illustré de la Mer

Enfant, j'aimais la mer d'un amour quasi filial, par tous les pores de ma peau. J'aimais la mer, les bateaux, les marins, gens courageux et rêveurs. Un jour je serais marin, moi aussi. J'aurais un beau voilier et j'irais là-bas, tout là-bas, ce lieu qui n'existe pas. J'y suis allé, j'ai traversé l'océan bien des fois, et plus j'y allais plus j'aimais la mer, l'horizon. Pourquoi ? Comme si l'horizon marin, comme si l'amour s'expliquait ! Ce livre n'est rien d'autre qu'une histoire d'amour inachevée. Elle m'appartient, vous appartient, car la mer est notre mère à tous, et c'est peu dire qu'elle a besoin de nous.