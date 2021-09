Le grand quiz La guerre des Trônes. La véritable histoire de l'Europe

Les querelles de succession pour monter sur le Trône de France n'ont rien à envier à la célèbre série Game of Thrones. Comme l'explique Bruno Solo, dans la Guerre des Trônes, sur France 5, l'histoire de la France et de l'Europe a été marquée par d'innombrables trahisons, guet-apens et bains de sang. Etes-vous prêt à vous immerger dans cette histoire et à tester vos connaissances sur ce qu'il s'est vraiment passé à la tête du Trône de France ? Testez vos connaissances en histoires grâce à ces 250 questions sur les luttes de pouvoir qui ont agité l'Europe et le trône de France.