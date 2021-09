Le Secret d'Helena

Helena n'a jamais oublié la beauté de Pandora, la majestueuse demeure chypriote de son parrain Angus dont elle vient d'hériter. Vingt-quatre ans après y avoir vécu un été inoubliable, elle fait son retour sur l'île. Si la mer d'Emeraude et les oliviers n'ont rien perdu de leur splendeur, la maison a besoin d'un sérieux rafraîchissement. Helena a entraîné avec elle son mari, William, et leurs enfants, notamment son fils aîné,Alex, adolescent précoce et sensible. Mais quand elle croise par hasard son premier amour, c'est tout le passé qu'elle croyait enfoui qui resurgit. Libérant secrets et sentiments, Pandora va offrir à Alex et Helena le plus bouleversant des étés...