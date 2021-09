Le loup qui voulait être un super-héros

Aujourd'hui, Loup a une super-idée : et s'il devenait un super-héros ? Le temps d'enfiler un super-costume et le voici transformé en Super-Extra-Fabuloup ! Il ne lui reste plus qu'à trouver quelqu'un à sauver… Facile ? Pas si évident quand on est super-maladroit ! Heureusement, Loup a une super amoureuse...