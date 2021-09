Coffret Le Coran des historiens. Etudes sur le contexte et la génèse du Coran ; Commentaire et analyse du texte coranique Sourates 1 à 26 ; Commentaire et analyse du texte coranique Sourates 27 à 114

Première mondiale, ce monument savant et accessible, qui réunit trente spécialistes internationaux, offre, en trois mille pages, une synthèse complète et critique des travaux passés et des recherches présentes sur lés origines du Coran, sa formation et son apparition, sa composition et sa canonisation : vingt études exhaustives sur le contexte introduisent ici à l'analyse circonstanciée du texte, les éléments archéologiques et épigraphiques, les environnements géographiques et linguistiques, les faits ethnologiques et politiques, les parallèles religieux éclairant, verset après verset, en un commentaire total les cent quatorze sourates du livre fondateur de l'islam. Une aventure inédite de l'esprit. Une somme sans précédent dans l'histoire. Une contribution majeure à la science. Une avancée décisive pour la compréhension mutuelle des cultures.