J'apprends à lire avec Sami et Julie : Sami fait de la magie. Milieu de CP, niveau 2

Sami apprend des tours de magie et décide de monter un petit spectacle pour sa famille ! En plus de la petite histoire, le livre contient : des conseils pour accompagner l'enfant dans ses premières lectures, la présentation des personnages, des activités pour préparer la lecture, et à la fin : "As-tu bien compris l'histoire ? " pour donner du sens à ce que l'enfant a lu et aller plus loin que le simple déchiffrage ainsi qu'une rubrique "Et toi, qu'en penses-tu ? " avec des petites questions pour "faire réfléchir" ou simplement discuter autour de l'histoire.