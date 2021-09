Le livre de la jungle. 16 animations musicales

Une histoire tout en bruitages et en musique ! Découvre Le Livre de la jungle et amuse-toi, à chaque page, à faire "sonner" tes puces ! Ecoute le petit Mowgli rire et se balancer de liane en liane, le tigre Shere Khan grogner et l'ours Baloo chanter. Entends les cris des singes fous, le charme hypnotique du serpent Kaa et le chant victorieux de Mowgli triomphant de Shere Khan !