Méditation & pensées positives. Avec un stylo et un bloc messages, Edition 2020

Le cadeau idéal à offrir à tous ceux qui veulent trouver le bonheur ! Découvrez au fil des semaines de magnifiques photos créant des "bulles" de sagesse et de sérénité. Postures de yoga face au soleil levant, temples bouddhistes, cairns dominant l'océan, bougies et lotus... chaque image permet de se recentrer sur l'essentiel et de voir la vie du bon côté. Vous trouverez dans ce très beau coffret : Un calendrier avec des photos zen et des citations inspirantes. Un bloc-notes pour ne rien oublier tout au long de l'année. Un stylo pour avoir toujours de quoi écrire sous la main. Pour profiter pleinement de votre calendrier, attachez les deux rubans et posez-le sur une table ou votre bureau.