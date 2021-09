Disney Animaux. Coffret en 12 volumes : Le Roi Lion, Les Aristochats, les 101 Dalmatiens, Le Livre de la Jungle, Le Monde de Nemo, Bambi + 6 coloriages

Un coffret cadeau de 12 livres à 10 ? pour les enfants de 3 ans et plus ! Dans ce coffret, retrouvez 6 livres d'histoires et 6 livres de coloriages autour des films : Le Roi Lion, Les Aristochats, les 101 Dalmatiens, Le Livre de la Jungle, Le Monde de Nemo, Bambi. Dès 4 ans.