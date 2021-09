Contemplation. Edition bilingue français-anglais

S'émouvoir devant une lumière dans les montagnes himalayennes, approcher la beauté intérieure d'un maître spirituel rayonnant de bonté, saisir la tendresse d'un enfant ou d'un vieillard... c'est un regard bienveillant que le moine bouddhiste et photographe Matthieu Ricard pose sur le monde. Ses images en noir et blanc, ponctuées ici de pensées choisies, sont empreintes d'harmonie. Elles invitent à la paix intérieure, à un état de conscience pure et à cultiver un amour altruiste.