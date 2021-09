Johnny Hallyday

Des années 60 à la fin des années 2010, cet ouvrage retrace le p arcours étonnant et flamboyant de notre rocker national. Avec 40 disques d'or, 21 de platine, 10 Victoires de la Musique, 100 millions de disques vendus et 30 millions de spectateurs venus voir ses concerts lors de plus de 100 tournées en France et en Europe, il est l'une des personnalités les plus présentes dans le paysage médiatique et musical français. Notre Jojo national est devenu un mythe. Du Golf Drouot jusqu'au Stade de France, nous revivons son histoire faite d'extraordinaires succès, d'une vie privé tumultueuse - ; il a été marié quatre fois et a fait la une de nombreux journaux people avec ses multiple compagnes - ; mais, surtout, d'une carrière musicale hors du commun qui a su évoluer à chaque décennie avec des tubes connus de tous les Français. A travers une iconographie exceptionnelle de plus de 200 photos et documents souvent inédits, Laurent Lavige, ancien producteur et animateur de France Inter, nous fait revivre l'histoire de cet artiste hors norme, depuis son enfance jusqu'à sa méga-tournée de 2016 en passant par les fameuses années Yé-Yé. Un livre hommage à la star incontestée de la chanson française qui a entraîné derrière lui tous les âges et tous les styles. Nous sommes tous Johnny ! L'idole des jeunes est devenue l'icône incontestée de la chanson française, entraînant derrière elle tous les âges, tous les styles. Laurent Lavige nous fait revivre l'histoire de cet artiste hors norme, depuis son adolescence où il découvre le rock dans la salle du Golf-Drouot jusqu'au triomphe de son album posthume : Mon pays c'est l'amour. Mais l'auteur nous dévoile aussi un Johnny plus secret, plus intime et plus inattendu. Longtemps producteur et animateur d'émissions culturelles, Laurent Lavige a suivi la carrière du chanteur depuis ses débuts. C'est donc un regard plein d'affection et d'authenticité qu'il nous propose.