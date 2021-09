Hamish Macbeth Tome 3 : Qui s'y frotte s'y pique

Obligé de remplacer un policier local dans les confins inhospitaliers de Cnothan, Hamish a le mal du pays et de sa chère Priscilla... mais, il est à peine arrivé que l'homme le plus détesté du village est assassiné et jeté en pâture à un élevage de homards qui n'en font qu'une bouchée avant d'être expédiés vers les restaurants les plus chics de Londres. Pour retrouver son village, Hamish Macbeth devra affronter l'horrible inspecteur-chef Blair et sa charmante voisine (l'un bien décidé à couvrir l'affaire, l'autre à le séduire ! )... et débusquer l'assassin. Vous aimez Agatha Raisin ? Vous allez adorer Hamish Macbeth ! Comme sa grande soeur Agatha, cet Hercule Poirot à la sauce écossaise entraîne le lecteur dans des aventures totalement déjantées sorties tout droit de l'imagination de M. C Beaton. Avec, en prime, le charme des lochs, des highlanders mystérieux et des châteaux hantés. Aussi savoureux qu'un single malt ! "Une série formidable... Qui mieux que M. C. Beaton pour nous entraîner à la poursuite d'un assassin dans la campagne écossaise ? Sa recette est infaillible ! " New York Times Book Review