Johnny - L'hommage. On a tous quelque chose en nous de Johnny...

Voici Johnny Hallyday, sa carrière, sa vie d'artiste, ses chansons, ses concerts, agrémentés de souvenirs présentés par ses fans. Voici donc une mine d'informations et de souvenirs émouvants sur celui que le public a adopté comme un membre de la famille. Et il ne fallait pas moins pour rendre hommage à cette idole, qui représente tant la France. C'est aussi un artiste qui a su traverser les époques, se réinventer et accompagner son public tout au long de sa vie.