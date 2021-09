Le grand livre des dîners faciles

Pas besoin de savoir cuisiner pour utiliser cette bible des dîners. En quelques tours de main et avec peu d'ingrédients, réalisez près de 135 recettes délicieuses, simples et originales ! Des petites bouchées aux minicakes pour l'apéro, des burgers aux tortillas pour un dîner à la bonne franquette, des soupes aux tartes pour les petites faims, des risottos aux gratins pour les dîners entre amis ou des tartes aux gâteaux en tous genres pour le dessert, cuisinez facilement toutes vos envies et toutes vos folies !