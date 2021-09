Sushis, makis & Cie. Avec un moule à sushis, 1 couteau en bois et inox, 1 natte en bambou, 1 coupelle en porcelaine et des baguettes en bambou

Régalez-vous avec des sushis maison aussi beaux et bons que dans un restaurant ! Apprenez à confectionner un riz à sushis parfait et initiez-vous aux bons gestes pour mouler des sushis classiques ou rouler les makis dans la petite natte en bambou. Avec un peu de patience et d'entraînement, les sushis n'auront plus de secret pour vous ! Dans ce coffret : 1 livre pour réaliser des sushis classiques, des makis et des sashimis, 1 moule à sushis, 1 couteau en bois et Inox, 1 natte en bambou, 1 coupelle en porcelaine pour les sauces et des baguettes en bambou.