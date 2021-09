Potache, dégingandé et lunaire, Monsieur Poulpe cocrée le collectif d'humoristes Studio Bagel en 2012. Depuis 2015, il présente "Un doigt dans le Poulpe" dans "L'Emission d'Antoine". Sur YouTube, il reçoit des personnalités du monde artistique dans la cuisine des "Recettes pompettes". Entre la préparation d'un plat improbable, des jeux et des gags sont régulièrement arrosés de shots de vodka. Le résultat ? Une émission chaleureuse qui triomphe, et une impertinence rare ! Inspiré de l'émission du même nom, Les Recettes pompettes : le jeu égaiera vos soirées à coup sûr ! Le but est simple : tirez une carte, réussissez le défi sinon, buvez un shot ! Appel pompette : chacun prend le téléphone de son voisin de droite, choisit un contact et rédige un texto sans l'envoyer. Chacun reprend son téléphone et envoie le message ou boit un shot. Autour du four : Lis ceci à voix haute. 1. J'ai déjà couché avec une personne que je trouvais stupide. 2. J'ai déjà regardé un texto ou répondu au téléphone alors que je faisais l'amour. 3. J'ai déjà été infidèle. Bois un shot pour chaque affirmation qui te concerne. Trivial pour cuite : Pose une des trois questions. 1. Quel est le pire film de tous les temps ? 2. Pour quelle raison je me ferais renvoyer du travail ? 3. Qu'as-tu appris de plus inutile à l'école ? Chacun répond. Celui qui te fait le plus rire choisit un joueur qui boit un shot.