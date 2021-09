Le Petit Livre des pierres de soin

Le petit livre idéal pour découvrir le pouvoir des pierres ! Cet ouvrage propose une introduction à la lithothérapie (les différents types de pierres, comment bien choisir une pierre, comment nettoyer et purifier une pierre) accompagnée de 40 fiches illustrées pour découvrir les bienfaits émotionnels et physiques de ces jolis cristaux qui agissent sur les vibrations et absorbent. les énergies négatives.