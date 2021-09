Calendrier mural Avions de chasse. Edition 2020

A l'origine d'avions de chasse, un groupe passionnés d'aviation. L'histoire débute le 1er septembre 2013 avec la création de notre page Facebook et 5 000 fans séduits en moins de 48h00. Avions de chasse s'est développé grâce à une image de marque percutante avec des contenus de qualité pour pilotes passionnés et chaque jour, des femmes sublimées pour admirateurs exigeants. Aujourd'hui, vous êtes plus de 700 000 pilotes à suivre nos aventures "aérotiques". Ce calendrier 2020 rassemble la plus belle des escadrilles dont on puisse rêver.