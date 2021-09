L'Almanach Météo à la carte. L'almanach, Edition 2020

" Météo à la carte " est depuis 2012 le rendez-vous quotidien des téléspectateurs de France 3. En plus du bulletin météo présenté en détail par Laurent Romejko et sa complice Marine Vignes, l'émission propose des reportages partout en France sur nos terroirs, notre histoire, notre patrimoine artisanal, environnemental, culinaire, tout en permettant de mieux comprendre l'incidence de la météo sur la nature, la santé, le rythme des saisons, notre vie de tous les jours. Retrouvez tout au long de l'année, dans les pages de cet almanach, vos rubriques préférées de l'émission, à commencer par les incontournables recettes de cuisine de nos régions et d'outre-mer, la découverte de nos villes et nos campagnes au fi l des saisons, les traditions et les savoirfaire qui se dévoilent en fonction du soleil, du froid ou du vent... L'Almanach Météo à la carte 2020, ce sont aussi des rubriques inédites_ : le dicton du jour, les fêtes à souhaiter, les expressions " météo " qui fl eurissent dans la langue française, des conseils de jardinage, sans oublier les phénomènes météorologiques qui se manifestent sur toute la planète, expliqués par Laurent Romejko bien sûr ! Tous les jours, faites le plein de découvertes, d'infos météo, de saveurs régionales et de bonne humeur avec le nouvel almanach " Météo à la carte " !