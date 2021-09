Le livre de la jungle. Avec 1 CD audio MP3

Le grand classique de Rudyard Kipling revisité par Marlène Jobert et interprété à deux voix par Marlène Jobert et Eva Green. Cette nouvelle version pleine de tendresse et d'humour a tellement séduit Eva Green qu'elle n'a pas resisté au plaisir de faire partie de ce joli projet. Le talent conjugué de ces deux interprètes et les superbes illustrations d'Hervé Le Goff devraient beaucoup plaire aux enfants. Cette belle histoire vous transportera dans la Jungle aux côtés de Mowgli, Bagheera, Baloo, Shere Kahn et bien d'autres encore...