Escape game Soleil noir. A la recherche de l'étoile sacrée

Plongez-vous en pleine guerre mondiale au coeur des châteaux cathares. Incarnez les héros du livre Le triomphe des ténèbres. Effectuez 3 jeux de rôle, jalonnés de plus de 100 énigmes à résoudre et déverrouillez le mécanisme. Erika von Essling, l'archéologue allemande, Laure d'Estillac, l'héritière cathare ou Tristan, le trafiquant d'art : incarnez l'un des héros du Triomphe des ténèbres et tentez, vous aussi, d'avancer vers la swastika sans éveiller les soupçons du camp adverse. Le jeu comporte : - 120 cartes pour les énigmes - 2 plans pour s'orienter - 1 livret pour les aventures