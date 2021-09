Une aventure Fortnite dont tu es le héros ! Tome 1 : 99 contre 1

99 contre 1 Tu es Bob "Cold Blood" Cooper, le meilleur combattant de ton clan. Tu es une véritable machine de guerre, et tu te distingues par ton sang-froid et ton esprit vif. Ton chef de clan, Marcellus, t'a donné une carte, un chargeur de munitions un peu spécial... et une mission secrète. Tu vas devoir prendre le contrôle de Dark Dagalur. Sans quoi, l'humanité n'aura plus jamais accès à ce territoire. Mais tu seras seul. Seul, contre 99 hommes. Fais les bons choix si tu veux être à la hauteur de ta réputation.