Alix Tome 39 : Le Dieu sans nom

Alors qu'il veut marcher sur les traces d'Alexandre le Grand et trouver des alliés sûrs contre les Parthes, César fait appel à Alix. Celui-ci part donc vers les steppes de l'Oural. Afin de sécuriser les frontières romaines, notre héros s'en va chez les Sarmates négocier au nom de Rome. Leur roi Eunonès l'emmènera à la découverte d'un monde encore inconnu. C'est aux confins de celui-ci qu'Alix fera la rencontre des Androphages et de leur dieu sans nom. Perdus à l'autre bout du monde, Alix et Enak découvriront une culture surprenante, des batailles qu'ils n'imaginaient pas et des cultes étranges. Encore une fois, nos héros feront tout pour la gloire de Rome.