Fullmetal Alchemist Perfect Tome 1

Avec son subtil mélange d'action, d'humour, de suspense et de tragédie, Fullmetal Alchemist est le titre incontournable pour toute mangathèque ! Découvrez ou redécouvrez cette série culte dans une nouvelle édition de luxe entièrement remasterisée avec une nouvelle couverture, des pages couleurs, des croquis des personnages, une traduction mise à jour et un nouveau lettrage. Une occasion unique de partir à l'aventure aux côtés des frères Elric pour ceux qui ne connaissent pas encore ce manga de légende ! En voulant ressusciter leur mère, Edward et Alphonse Elric utilisent une technique alchimique interdite : la transmutation humaine. Seulement, l'expérience tourne mal : Edward perd un bras et une jambe et Alphonse, son corps, son esprit se retrouvant prisonnier d'une armure. Devenu un alchimiste d'Etat, Edward, surnommé le Fullmetal Alchemist, se lance, avec l'aide de son frère, à la recherche de la pierre philosophale, seule chance de retrouver leurs corps. Les deux frères commencent à enquêter sur un homme étrange, "le fondateur", qui passe pour un faiseur de miracles...