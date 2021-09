Miss France. 1920-2020

Les 100 ans de Miss France : découvrez, en images et à travers de nombreux témoignages, l'histoire et les secrets de ce grand concours de beauté Chaque année, regarder l'élection de Miss France est un rituel pour les foyers français. Petits et grands restent fascinés par ce concours unique en son genre : le destin d'une jeune femme bascule en quelques secondes, comme par magie. Elle vit alors une année remplie d'expériences inédites, de rencontres exceptionnelles et de voyages au bout du monde. Pour célébrer le centenaire de Miss France, Sylvie Tellier invite les fans du célèbre concours de beauté et les amoureux des belles histoires à (re)découvrir tous les moments forts qui ont jalonné ce siècle à travers de magnifiques photos. Un retour en images, d'Agnès Souret, la première élue en 1920, jusqu'à Clémence Botino, choisie par les Français en décembre 2019. En cent ans, ce concours a permis de suivre les changements et les avancées qu'ont connus les femmes françaises. Les nouvelles élues sont aujourd'hui des femmes accomplies, indépendantes et sûres d'elles, à l'image de Camille Cerf, Miss France 2015, qui assume son corps et a créé une marque de lingerie, ou encore de Vaimalama Chaves, ancienne ronde qui a mis son histoire sur le devant de la scène et a accepté ses formes. Toutes deux expliquent leur parcours. Grâce à des interviews de personnalités comme Jean Paul Gaultier ou Line Renaud, présidents du jury, et de nombreuses anecdotes, cet ouvrage fait revivre les moments marquants de cette élection devenue une institution au fil des années : le lancement du concours en 1920, l'arrivée de Geneviève de Fontenay qui, par son exigence et sa forte personnalité, a rendu l'élection populaire, la première diffusion télévisée ou encore le succès actuel avec 8 millions de téléspectateurs lors de sa diffusion sur TF1... Après leur règne, les Miss France continuent de faire partie de la vie des Français. Elles sont aujourd'hui des personnalités qui comptent et qui savent pérenniser leur succès dans des domaines variés. Certaines deviennent chefs d'entreprises ou comédiennes quand d'autres choisissent de s'engager pour les plus démunis. Marine Lorphelin est la première élue à devenir médecin. Sylvie Tellier a dû aménager son année de règne en fonction des études de cette dernière. Si leurs chemins de vie sont différents, toutes ces femmes feront toujours partie de la grande famille Miss France, un clan unique et soudé. Plongez dans le conte de fées, en découvrant, en images, l'histoire et les secrets de ce grand concours de beauté qui fête ses 100 ans.