The Promised Neverland Tome 14 : Retrouvailles inattendues

Emma et ses compagnons ont fait la rencontre de Jin et Hayato, qui affirment avoir été envoyés par William Minerva pour les guider jusqu'à son repaire ! Malheureusement, la blessure de Chris s'est infectée et il a besoin de soins de toute urgence. Une seule solution : s'introduire dans une ferme pour voler des médicaments. Alors que le cambriolage tourne mal, un nouveau protagoniste entre en scène...