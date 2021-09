La boîte à musique Tome 4 : La mystérieuse disparition

Grâce à la visite surprise de Siloé et de ses frères dans l'Hexomonde, Nola a appris beaucoup de choses sur Pandorient et sa maman.Mais les questions sans réponse se multiplient avec la découverte d'une drôle de clé, que Nola a déjà vue dans le livre d'Annah.Que peut-elle bien ouvrir ; ? Pour le savoir, Nola retourne aussitôt à Pandorient.Mais rapidement, une disparition inquiétante mène Nola, Igor et Andréa dans une enquête, qui risque peut-être de bouleverser la vie de Pandorient...