Seven Deadly Sins Tome 2

Alors que Meliodas et Elizabeth viennent de retrouver Diane, le péché de l'envie, ils se font attaquer par un Chevalier Sacré manipulant la foudre. Il se nomme Gilthunder et veut venger son père prétendument assassiné par les Seven Deadly Sins il y a dix ans. Très sûr de ses capacités, il provoque Meliodas en duel ! Ce combat leur permet d'apprendre que Ban, le péché de l'avarice, est emprisonné dans une ville voisine... Meliodas, Diane, Elizabeth et Hawk se préparent alors à aller le délivrer mais c'était sans compter les puissants weird fangs, qui vont leur mettre des bâtons dans les roues avec leurs terribles pouvoirs magiques...