Ki et Hi Tome 5 : Le dragon céleste

Ki et Hi ont rejoint l'île Eternelle, mais s'ils veulent sauver Mamie Dang, ils devront avant tout retrouver la dernière perle divine ! Sur Terre, les Barkiens sont passés à l'attaque, et seule Mi semble pouvoir se dresser sur leur chemin à l'aide de ses redoutables inventions. Une seule chose est sûre : le Royaume Panda n'a jamais été aussi proche de la chute, et il n'est pas garanti que nos deux héros préférés survivent...