Légumes. Recettes et techniques d'une école d'excellence

Un grand cours de cuisine qui met le légume à l'honneur. Tout le savoir-faire technique et gourmand d'une école d'exception : Ferrandi Paris. Ciseler, monder, nettoyer des champignons, tailler en brunoise, tourner un artichaut... Découvrez toutes les bases essentielles pour cuisiner les légumes. Plus de 45 techniques expliquées en plus de 150 gestes en pas à pas. Cheesecake salé aux tomates multicolores ; Soufflé aux endives et jambon ; Tajine de choux-raves aux fruits secs ; Pommes Pont-Neuf et ketchup piquillos... Préparez plus de 80 recettes simples, sophistiquées ou incontournables pour égayer vos repas et régaler votre entourage.