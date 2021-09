L'histoire en boîte le jeu. Apprendre l'histoire en s'amusant

Défiez vos proches et devenez le plus grand bâtisseur de tous les temps ! Revivez les grands moments qui ont marqué l'Histoire et tentez de construire votre propre civilisation. Plus qu'un quiz historique, c'est une aventure où chaque bonne réponse permet d'acquérir un élément historique caractéristique d'une époque (villa, château fort, théâtre, musée...) et de bâtir un empire. Un jeu de connaissance et de construction 200 cartes et 380 questions Catégories : Antiquité , Moyen Age , Epoque moderne , Epoque contemporaine , malus + bonus