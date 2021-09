Recettes d'un pâtissier confiné. 50 recettes faciles à réaliser en famille

"Pendant ce temps ralenti, tout en continuant à travailler chaque jour, j'ai pro té plus intensément de ma famille et j'ai également pro té de ce temps pour mettre au point des recettes simples, accessibles. Moi qui ai toujours voulu démocratiser la pâtisserie, j'ai eu envie de faire la même chose avec la cuisine familiale de tous les jours". Christophe Michalak. Du salé au sucré, découvrez 50 recettes "du placard" , simples et familiales, pour réussir : - Vos apéritifs, vos entrées et vos plats (gaspacho, pissaladière, cannelloni trop mortels, curry végétal...) - Vos tartes, gâteaux et desserts au goût d'ailleurs (tarte de ouf, tarte feuilletée aux fruits rouges et à l'eau de rose, gâteau madeleine, an oriental à la pistache...) - Vos goûters (pâte à tartiner, gaufres liégeoises, beignets, chocolat chaud...). 100 % des droits d'auteur et des bénéfices reversés aux soignants.