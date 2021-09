Le jeu Les grosses têtes

Jouez avec Laurent Ruquier et sa bande pour un apéro 100% Grosses Têtes En duel, tous contre 1 ou par équipes, affrontez le maître du jeu en répondant le plus rapidement possible aux questions qu'il vous posera, pour gagner des points. Si vous séchez, un défi Grosse Tête vous attend ! Cette boîte contient : - 200 questions Qui a, Fake news, Citations, Devinettes - 40 défis Grosse Tête - 1 règle du jeu