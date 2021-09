Terry McCaleb, l'un des meilleurs profileurs du FBI, a été récemment greffé du coeur. Un jour, tandis qu'il profite de sa convalescence pour restaurer son bateau, une certaine Graciela Rivers l'aborde et lui demande d'enquêter sur la mort de Gloria Torres, une jeune femme abattue à bout portant dans une épicerie de la banlieue de Los Angeles. McCaleb commence par dire non, mais Graciela insiste et finit par lui révéler la vérité : le coeur avec lequel il revit est celui de sa soeur Gloria. Ne pouvant plus refuser, McCaleb se jette corps et âme dans cette affaire, et découvre vite que, loin d'être l'oeuvre d'un petit malfrat, ce meurtre est celui d'un tueur à l'intelligence machiavélique... Lauréat du Grand Prix de littérature policière en 1999 et des Anthony et Macavity Awards du meilleur roman de l'année en 1998, Créance de sang a été porté à l'écran en 2002 par la Warner avec Clint Eastwood dans le rôle principal. Traduit de l'anglais par Robert Pépin.