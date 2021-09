L'accro du shopping fête Noël

L'accro du shopping est bien décidé à faire de Noël une fête inoubliable. Et inoubliable, elle le sera ! Pour le pire et surtout pour le meilleur... Le grand retour de L'accro pour une comédie tendre, drôle et pile dans l'air du temps. Le cadeau idéal pour les fêtes. A Londres, de nos jours. Becky Bloomwood l'a décidé : cette année, Noël se fera chez elle ! Une nouvelle qui, curieusement, soulève un certain scepticisme au sein de la famille. Ses parents rechignent à l'idée de passer les fêtes à la campagne, eux qui vivent depuis quelques temps une vie de hipsters dans le quartier branché de Shoreditch ; sa demi-soeur Jess ne voit aucun intérêt à ces fêtes capitalistes et consuméristes et l'avertit déjà que le menu devra être vegan ; même Luke a l'air plus préoccupé par les demandes très pressantes d'une certaine Nadine pour de mystérieuses affaires financières que par la course aux cadeaux. La tâche s'annonce donc rude, mais impossible n'est pas Becky. Bien décidée à recréer la magie de Noël, Becky va faire de cette fête un événement inoubliable. Pour le pire et surtout pour le meilleur...