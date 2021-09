Coffret Mon joli salon de thé. Le petit manuel de traditions et dégustations du thé avec 1 théière et sa tasse assortie

Un livre retraçant les origines et les plus grandes traditions d'art de vivre du thé, de la Chine en passant par l'Angleterre ou l'Inde. Vous apprendrez ses secrets de fabrication et de dégustation selon les variétés et pourrez savourer des recettes inédites : thé aux huit trésors des Miao, salade de thé vert au jasmin, parfait Earl Grey à la bergamote... Découvrez dans ce coffret : une jolie théière avec sa tasse assortie en céramique, gravée d'une citation pour se souvenir que le thé est un moment de plaisir et de détente.